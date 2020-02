Jupiler Pro League – Genk knokt zich naar een verdiende zege tegen een bleek Charleroi

Racing Genk heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League geopend met een 1-0 zege tegen Sporting Charleroi. Een goal van Patrik Hrosovsky (39.) volstond voor de Limburgers, die lange tijd domineerden maar niet efficiënt omsprongen met hun kansen. Genk blijft door de belangrijke overwinning zesde in de stand, met 37 punten. Eerste achtervolger KV Mechelen (34 ptn) komt later op de avond nog in actie tegen AA Gent. Charleroi blijft vijfde met 41 punten. Genk begon in de Luminus Arena als een wervelwind aan de partij. Na drie minuten werd een doelpunt van Hrosovsky al afgekeurd, omdat Maehle in de baan van het schot buitenspel stond. Ook Onuachu dreigde en na een kwartier kreeg Genk een elfmeter na handspel van Willems in de zestien. Uronen zette zich achter de bal, maar de Finse linksachter vond Penneteau op zijn weg. De penaltymisser deed Genk even naar adem happen, maar in het slot van de eerste helft sloeg de Limburgse motor weer aan. Ito vond na een actie op rechts voor doel Hrosovsky, die knap scoorde met een balletje achter het steunbeen, 1-0. Charleroi moest nu meer komen en Fall dreigde na de openingstreffer met een schot hoog over.

Meteen na rust was de eerste kans opnieuw voor Genk. Onuachu stuitte in een tegenaanval op een alweer secuur keepende Penneteau. Een dwingend Genk bleef gaan voor een tweede treffer en werd op het uur een strafschop ontzegd na een vermeende fout op Ito. Halverwege de tweede helft kwam Charleroi beter in de partij en Rezaei en invaller Nicholson dreigden. Genk drong naar het einde van de partij steeds minder aan en verdedigde de 1-0 voorsprong. De bezoekers konden Genk-goalie Didillon, die na zijn transfer vanuit Anderlecht meteen in de basis stond, echter nauwelijks bedreigen. De Henegouwers appelleerden in het slot nog voor een penalty, maar ref Lardot zag niets in een duel tussen Uronen en Fall. Het bleef 1-0, een erg belangrijke zege voor Genk in de strijd om Play-off 1.

Bron: Belga