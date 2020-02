Duits vliegtuig mag geen tussenlanding in Moskou maken bij repatriëring voor coronavirus

Ruim honderd Duitsers en burgers met andere nationaliteiten die vandaag uit het Chinese coronavirusgebied zijn geëvacueerd, zijn met vertraging in Frankfurt geland. Het vliegtuig van de Duitse luchtmacht mocht in tegenstelling tot gepland geen tussenlanding maken op Moskou. Het toestel werd naar de Finse hoofdstad Helsinki afgeleid om te tanken en van bemanning te veranderen, zei minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer in Bonn. De officiële uitleg was een gebrek aan capaciteit op de luchthaven van Moskou, hoewel eerder toestemming was gegeven voor de tussenlanding, voegde ze eraan toe.

De passagiers worden onderzocht en als iemand symptomen vertoont, wordt die in het universitair ziekenhuis van Frankfurt afgezonderd. De gezonde mensen moeten twee weken in quarantaine blijven op een luchtmachtbasis in Germersheim, in de deelstaat Rijnland-Palts.

