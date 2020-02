Abbas knipt alle banden met Israël en VS door

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft een breuk aangekondigd in elke relatie tussen Palestina en Israël. Ook met de Amerikanen worden de banden doorgeknipt, zei Abbas voor aanvang van een top van de Arabische Liga in de Egyptische hoofdstad Caïro. Abbas verzet zich tegen het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump en ziet het als een inbreuk op de Oslo-akkoorden van 1993. Het plan houdt de annexatie door Israël in van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen zouden een eigen staat krijgen, gekoppeld aan massale financiële steun. Jeruzalem is in het plan “de ondeelbare hoofdstad van Israël”.

Bron: Belga