VIDEO. Pinguïn doet per ongeluk zijn behoefte op vriendje. Diens reactie is HILARISCH!

Ken je dat, van die dagen waarop alles tegenslaat? Wel, deze pinguïn had wellicht nóg een grotere schijtdag dan jou…

Fotografe Francoise Gervais vertoefde onlangs drie maanden in Antarctica in de hoop er enkele memorabele dierentaferelen waar te nemen. Mét succes, want toen ze er een pinguïn spotte die dringend een grote boodschap moest doen, lachte ze zich een kriek toen ze zag dat zijn maatje in de vuurlinie stond. De arme stakker keek de schuldige vervolgens boos, maar tegelijkertijd ook gortdroog, aan.

Nest niet verlaten

Pinguïns ‘projecteren’ hun poep overigens wel vaker de wijde wereld in om hun nest niet te hoeven verlaten. Alleen ging dat deze keer ten koste van een vriendschap…