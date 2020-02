Zestiger in de cel voor rol bij teelt van 1.900 wietplanten in Maasmechelen

De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft woensdag twee wietplantages ontdekt. In een pand in de Kerkhofstraat in Eisden-Dorp stonden 600 planten en een tweede installatie in een woning op de Oude Baan in Maasmechelen telde 1.300 wietplanten. De onderzoeksrechter van Tongeren heeft vrijdag een 62-jarige man aangehouden en opgesloten. De verdachte is de eigenaar van de twee woningen waar de teeltinstallaties stonden. In de Kerkhofstraat zagen de speurders een illegale aftakking van water en elektriciteit. In de Oude Baan werd elektriciteitsdiefstal gepleegd. Netbeheerder Fluvius en De Watergroep deden de nodige vaststellingen. Er vond in de beide plantages een uitgebreid sporenonderzoek plaats. Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van politie LaMa.

bron: Belga