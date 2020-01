Twee eerste gevallen van coronavirus in Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk zijn twee personen opgedoken die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Het gaat om de twee eerste gevallen in het land, zeggen de gezondheidsdiensten. “We kunnen bevestigen dat twee patiënten in Engeland, leden van dezelfde familie, positief hebben getest”, zegt het hoofd van de medische diensten in Engeland, Chris Whitty, in een communiqué van het ministerie van Gezondheid. Intussen is ook een vliegtuig op weg van de Chinese stad Wuhan, van waar het nieuwe coronavirus zich verspreid heeft, naar Groot-Brittannië. Aan boord zijn 110 personen, zegt de Britse regering.

Bron: Belga