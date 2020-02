Ronde van San Juan – Evenepoel heeft eindzege bijna binnen, Colombiaan Florez wint koninginnenrit

De Colombiaan Miguel Florez (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft vrijdag de vijfde etappe in de wielerronde van San Juan (2.Pro) gewonnen, de koninginnenrit met aankomst naar Alto Colorado. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) finishte in het eerste groepje en blijft leider in Argentinië. De eindwinst lijkt binnen. Florez toonde zich de beste na 175,1 km van San Martin naar Alto Colorado, na een 18,9 km lange klim (4,4% stijgingspercentage). Hij klopte in de sprint de Spanjaard Oscar Sevilla en de Amerikaan Brandon McNulty. Evenepoel kwam als vijfde over de streep.

Evenepoel was in aanloop naar de slotklim in een tweede waaier verzeild geraakt. Maar het 20-jarige talent kreeg de kloof van zo’n anderhalve minuut met een knappe inspanning gedicht en op zo’n 9 km van de aankomst was de hergroepering voorin een feit.

Een gezelschap van elf renners streed in de finale bergop om de dagzege. Evenepoel probeerde tot twee keer toe weg te rijden, maar hij raakte niet alleen weg. Daarop werd gesprint voor de dagwinst.

Evenepoel heeft met nog twee vlakkere etappes te gaan een comfortabele voorsprong van ruim een halve minuut op de Italiaan Filippo Ganna, die vrijdag zesde werd in het spoor van Evenepoel.

Morgen/zaterdag leggen de renners 174,5 km af met een finale voor punchers of snelle sterke mannen die eindigt op het Autodromo El Villicum. Zondag eindigt deze 38e Ronde van San Juan met een sprintersetappe.

