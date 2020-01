Lokeren kan geen spelers meer aantrekken op slotdag wintermercato

Sporting Lokeren, momenteel de hekkensluiter in 1B, kan vandaag op de slotdag van de wintermercato geen inkomende transfers meer realiseren. Dat deelde de club mee in een persbericht. Het bestuur wacht nog steeds op “investeringsgelden”. Die zullen pas begin volgende week aanwezig zijn. Lokeren hoopt volgende week nog enkele vrije spelers te kunnen aantrekken. “De directie van Sporting Lokeren heeft tot op de valreep gewerkt aan het opheffen van het transferverbod, maar helaas kan de club – door omstandigheden en buiten onze wil om – pas begin volgende week over de investeringsgelden beschikken”, meldde de Waaslandse club op haar website.

“Het transferverbod wordt hopelijk begin volgende week opgeheven zodat de club alsnog enkele waardevolle vrije spelers kan aantrekken. Uiteraard betreurt het bestuur de situatie maar ze heeft alle vertrouwen in de huidige kern én trainersstaf, die zeker slagkrachtig genoeg is om de club in 1B te houden.”

Sporting Lokeren kon deze wintermercato geen inkomende transfers doen wegens een verbod dat werd opgelegd vanuit de Licentiecommissie van de KBVB, wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen. Vorige week vrijdag kondigde voorzitter Louis de Vries wel aan dat er een meerjarige deal is met de Chinese groep Ke Hua Sports. Vanuit die hoek zou vers geld in Sporting Lokeren gepompt worden.

