Facebook gaat harder optreden tegen foute berichten over coronavirus

Socialemediagigant Facebook gaat harder optreden tegen berichten die valse informatie verspreiden over het coronavirus. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf aangekondigd in een blogbericht. Het gaat daarbij vooral om berichten die mensenlevens in gevaar kunnen brengen. Om de verspreiding van foute informatie over de nieuwe longziekte tegen te gaan, gaat Facebook bepaalde berichten verwijderen. Ze zullen echter eerst worden gecontroleerd op hun echtheid door gezondheidsorganisaties. Het gaat vooral om berichten waarin compleet valse remedies worden aangespoord zoals het drinken van bleekwater. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie gaat Facebook in de plaats daarvan “relevante en actuele” informatie vertonen, klinkt het.

Facebook verwijdert al langer berichten die in strijd zijn met zogenaamde “community standards”, bijvoorbeeld als die geweld verheerlijken of haatzaaiende taal bevatten.

Bron: Belga