Euroleague basket (m) – Valencia pakt elfde overwinning, Van Rossom valt uit met blessure

Valencia heeft vrijdagavond op de 22e speeldag in de Euroleague basketbal voor mannenteams zijn elfde overwinning geboekt. Voor eigen publiek legde de Spaanse ploeg van Sam Van Rossom het Griekse Panathinaikos over de knie met 94-87 (rust: 55-45). De Belgian Lion viel uit met een blessure. De thuisploeg maakte het verschil in het tweede (28-20) en derde kwart (25-19), nadat het openingskwart (27-25) in evenwicht was geweest. Panathinaikos’ eindspurt in het slotkwart (14-23) mocht niet meer baten. Valencia boekt een belangrijk zege tegen een beter geplaatste ploeg in de strijd om de play-offtickets, maar verliest wel zijn spelverdeler Sam Van Rossom. De aard van de blessure is niet gekend.

Valencia rukt met 11 zeges en 11 nederlagen op naar de zevende plek in de stand, Panathinaikos (13 overwinningen) staat een plaats hoger op plek zes. De top acht van de achttien ploegen plaatst zich voor de play-offs.

