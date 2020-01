Eurokritische Britse Europarlementsleden verlaten Brussel onder begeleiding van doedelzak

De Britse Europarlementsleden van The Brexit Party hebben het Europees Parlement vandaag definitief verlaten. Dat gebeurde niet zonder de nodige ‘pump and circumstance’, met doedelzak en Union Jack. Voor de 26 Europarlementsleden van The Brexit Party is het een heuglijke dag. Op enkele luttele uren van de brexit verlieten zij het Europees Parlement, niet zonder enig triomfalisme.

Ann Widdecombe en collega’s poseerden vrijdagochtend voor het Europees parlement met een affiche met daarop “Brexodus Express”, waarna Widdecombe in een taxi richting Eurostar stapte, zwaaiend met een Britse vlag. “Vandaag zijn we voor het eerst in 40 jaar vrij. Onze plicht is gedaan, en nu gaan we naar huis.” De rest van de fractie vertrok uit Brussel onder begeleiding van een doedelzakspeler. Kopstuk Nigel Farage zette woensdagavond al koers richting Londen, nadat het Europees Parlement had ingestemd met het brexitakkoord.

De Britten trekken vrijdagavond om middernacht de deur achter zich dicht. In de feiten verandert er de komende maanden weinig: tot eind 2020 is een overgangsfase van kracht, wat de Britse en Europese onderhandelaars de tijd moet geven om de nieuwe relatie te onderhandelen.

bron: Belga