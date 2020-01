Weerbericht: volgende week winterse buien in Ardennen

In de loop van deze namiddag neemt de bewolking toe en valt er lichte regen of motregen. In het oosten van het land zijn wel nog enkele opklaringen mogelijk. De maxima – die ’s avonds worden bereikt – liggen rond 6 graden op de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land. Er zijn rukwinden mogelijk tot 55 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. Vanavond en -nacht is het betrokken met soms lichte regen. Later wordt het droger met wel nog kans op een bui. In de Ardennen kunnen de lage wolken het zicht belemmeren. Minima van 5 tot 10 graden. Er blijft kans op rukwinden.

Morgen is het zwaarbewolkt met sporadisch enkele opklaringen en motregen. Het kwik stijgt tot 7 à 11 graden. ’s Nachts blijft het betrokken met kans op lichte regen of motregen. Na middernacht gaat het harder regenen vanaf het westen. De minima schommelen tussen 7 en 12 graden.

Ook zaterdag begint weer met regen. In de loop van de namiddag wordt het in Vlaanderen vaak droog maar bewolkt met nog enkele lokale buien. Het is zeer zacht met maxima rond 12 graden in het centrum. Er staat soms vrij krachtige wind met rukwinden tot 70 kilometer per uur.

Net als zaterdag trekt ook zondag eerst een regenzone over het land. Later op de dag is het dan veelal droog met opklaringen. Maxima tot 13 graden zijn mogelijk, maar het blijft winderig met pieken tot 70 kilometer per uur.

Ook maandag blijft het bewolkt en kan er wat lichte regen of motregen vallen. Tegen de avond bereikt een regenzone ons land vanaf de Franse grens. Maxima tot 12 graden.

Dinsdag wordt het wisselvallig met wisselende bewolking en buien. In de Ardennen en zeker in de Hoge Venen worden de buien winters van karakter. Maxima rond 7 graden in het centrum van het land bij een onaangename soms vrij krachtige wind.

bron: Belga