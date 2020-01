Staking gevangenissen – Vierentwintigurenstaking in alle gevangenissen

Donderdag om 22.00 uur begint een 24 urenstaking in alle gevangenissen. De vakbonden willen vanaf nu elke week gedurende een etmaal het werk neerleggen, uit protest tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren in de gevangenissen. Woensdag vond er overleg plaats tussen de bonden en minister Geens. Maar dat leverde geen resultaat op. Meteen kondigden de vakbonden aan dat ze de acties zouden voortzetten. Daarbij ook de eerder aangekondigde wekelijkse 24 urenstaking in alle gevangenissen (telkens van donderdag tot 22.00 uur tot vrijdag 22.00 uur) vanaf vandaag/donderdag.

Nog voor de start van de 24 urenstaking, vonden donderdag in enkele gevangenissen al spontane acties plaats.

De acties kunnen nog uitbreiden. “Het is niet uitgesloten dat er, vrijblijvend en in gemeenschappelijk front, nog één extra stakingsdag per week, per gevangenis wordt georganiseerd”, zegt ACV Openbare Diensten bijvoorbeeld. ACOD liet weten sterk te overwegen om vanaf de volgende weken ook in andere sectoren de acties bij de gevangenissen te gaan ondersteunen.

bron: Belga