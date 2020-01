Rusland sluit grens met China af wegens coronavirus

Rusland gaat de grens met China afsluiten om zich te beschermen tegen het coronavirus. Dat heeft de Russische eerste minister Michail Misjoestin vandaag meegedeeld bij de start van een ministerraad. De eerste minister heeft volgens het Russische nieuwsagentschap Tass een order ondertekend waarin de opdracht wordt gegeven om de grens, in het oosten van Rusland, af te sluiten. “De uitvoering ervan is al aan de gang”, verklaarde Misjoestin. De grens tussen Rusland en China is ongeveer 4.250 kilometer lang.

“We zullen iedereen die betrokken is goed informeren over de maatregelen voor de sluiting van de grens en over de andere maatregelen die de regering heeft genomen” om een uitbraak van het coronavirus in Rusland te vermijden, zegt de eerste minister.

Daarnaast heeft ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag verschillende maatregelen aangekondigd, die moeten vermijden dat het virus de grens oversteekt. Zo worden er in het oosten van Rusland, in de Europese enclave Kaliningrad en in de toeristische stad Sint-Petersburg tijdelijk geen elektronische visa meer afgeleverd aan Chinezen. Er wordt ook aan de Russen gevraagd om geen reizen naar China te ondernemen “die niet absoluut noodzakelijk zijn”.

In het oosten van Rusland en in Siberië bevinden zich veel Chinese toeristen en arbeidsmigranten. De Russische luchthavens gelden ook als een belangrijk transitpunt voor Chinezen die naar Europa willen reizen.

Voorlopig zijn er in Rusland nog geen bevestigde gevallen van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Bron: Belga