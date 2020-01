Euthanasie voor assisen: “Wat heeft de KI gedaan met de Bende van Nijvel?”

Jef Vermassen, de advocaat van de beschuldigde psychiater, twijfelde in zijn repliek aan de onafhankelijkheid van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die het dossier verwees naar het hof van assisen. “Wat heeft de KI gedaan met de Bende van Nijvel?”, vroeg Vermassen in zijn repliek. Vermassen vroeg opnieuw de vrijspraak voor zijn cliënte. “Hoe kan je iemand te goeder trouw dooddoen? Dat gaat niet. Artikel 71 (onweerstaanbare dwang, nvdr.) pleiten we niet. We hadden het kunnen pleiten, maar ik heb het niet nodig. De goede trouw is aanwezig.”

De advocaat, die ook optreedt voor slachtoffers van de Bende van Nijvel, trok de onafhankelijkheid van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling in twijfel. De raadkamer in Dendermonde stelde de drie artsen buiten vervolging in 2016, maar de burgerlijke partij ging in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling besliste uiteindelijk in 2018 om de drie artsen voor het hof van assisen te brengen, nadat het parket-generaal de verwijzing hadgevraagd voor vergiftiging. “Wat heeft de KI gedaan met de Bende van Nijvel? Ik zit daar al 35 jaar mee. Ze hebben het doorgestuurd naar de andere kant van België, om het levend te begraven. Waar hebben ze op gesteund? Daar is iets gebeurd wat we niet mogen weten, misschien hier ook”, besloot Vermassen.

bron: Belga