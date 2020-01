Brit schuldig aan mislukte roof Magna Carta in kathedraal van Salisbury

Een Britse man is schuldig bevonden aan een mislukte poging om een exemplaar te stelen van de Magna Carta. De 47-jarige Mark Royden veroorzaakte daarbij bijna 15.000 pond (ruim 17.000 euro) schade, bericht de britse openbare omroep BBC. Hij sloeg met een hamer op de glazen kast met het historische document in de kathedraal van Salisbury. Royden vertelde de politie dat hij dacht dat het 805 jaar oude document nep was. Hij had zich volgens de autoriteiten goed voorbereid. Zo zou hij eerst op verkenning zijn gegaan zodat hij camera’s kon vermijden. Ook nam de man handschoenen, een veiligheidsbril en de hamer mee.

Uiteindelijk konden omstanders de roof in oktober 2018 verijdelen. Zij achtervolgden de Brit, die al een fors strafblad heeft en in 1991 hersenschade had opgelopen bij een ongeval. Royden hoort op 25 februari welke straf hij krijgt.

In de Magna Carta is vastgelegd dat de macht van de koning wordt ingeperkt. De Engelse koning Jan zonder Land ondertekende het handvest onder druk van leenmannen op 15 juni 1215 in een weiland bij Runnymede.

Het document in de Salisbury Cathedral is één van de vier overblijvende versies van de originele Magna Carta. Volgens de krant The Guardian werd het document drie maanden na het incident weer tentoongesteld en kreeg de beschadigde glazen kast een prominente plek in in de expositie die de geschiedenis van de Magna Carta vertelt.

bron: Belga