Deze acteur vervangt Johnny Depp wellicht in de nieuwe ‘Pirates of the Caribbean’-film

Dat Johnny Depp niet langer de rol van Jack Sparrow speelt in de volgende ‘Pirates of the Caribbean’-film, wisten we al. Maar zijn opvolger kenden we nog niet. Tot nu, al is het nog niet 100% zeker.

De ‘Pirates of the Caribbean’-franchise gaat al terug naar 2003, toen de wereld voor het eerst kennis maakte met Jack Sparrow & co in ‘The Curse of the Black Pearl’. De meest recente ‘Pirates’-film, ‘Dead Men Tell No Tales’, kwam uit in 2017. Eind vorig jaar raakte bekend dat er een zesde deel komt, maar dan wel zonder Johnny Depp als kapitein Jack Sparrow.

‘High School Musical’-acteur

Wie de 56-jarige acteur zal opvolgen, blijft een mysterie, al wordt er in de wandelgangen gefluisterd dat Zac Efron die rol op zich zal nemen. De 32-jarige acteur ken je misschien uit ‘High School Musical’, The Beach Bum en ‘The Greatest Showman’.

Het verhaal voor de zesde film zal bedacht worden door Craig Mazin (‘Chernobyl’) en Ted Elliott, die eerder al meewerkte aan de ‘Pirates’-films.