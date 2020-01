Standard bevestigt huiszoekingen bij club en voorzitter Venanzi

Standard bevestigt dat er vandaag huiszoekingen plaatsvonden bij de club en in de woonst van voorzitter Bruno Venanzi. Die gebeurden in het gerechtelijk onderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay. “Standard en voorzitter Venanzi werken nauw samen met de autoriteiten om zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen in het onderzoek”, melden de Luikenaars. “Zowel de club als Venanzi nemen het onderzoek sereen op omdat er hen niets verweten wordt. Uit respect voor het onderzoeksgeheim geven we niet meer info.”

bron: Belga