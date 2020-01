Erdogan beschuldigt Rusland ervan vredesakkoorden niet te respecteren

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt Rusland ervan zich niet te houden aan de akkoorden om het geweld in Syrië te stoppen, vooral dan in de noordwestelijke provincie Idlib. “Momenteel houdt Rusland zich helaas niet aan zowel Astana als Sotsji”, aldus Erdogan, die verwees naar de akkoorden uit 2017 en 2018 om het conflict te beëindigen. In 2018 sloten Ankara en Moskou een akkoord om een gedemilitariseerde zone op te richten rond Idlib, om een Syrisch offensief tegen Idlib te vermijden. Moskou steunt Damascus, terwijl Turkije sommige rebellen in de Syrische provincie steunt.

Volgens Erdogan raakt het Turkse geduld wat betreft de bombardementen in Idlib stilaan op en zal Ankara alles doen wat nodig is, tenzij Rusland de aanvallen van de Syrische regering tegenhoudt.

“Momenteel is er ook geen proces zoals Astana, dat is ingeslapen”, aldus nog Erdogan. De Turkse president sprak met reporters op zijn vliegtuig, op de terugweg van een bezoek aan Senegal. Turkije, Rusland en Iran staan in voor het zogeheten Astana-vredesproces, dat in januari 2017 was gelanceerd in Kazachstan om een einde te maken aan de Syrische oorlog.

Turkije is nu vooral ongerust dat het opgevoerde Syrische offensief in Idlib een nieuwe vluchtelingengolf zal veroorzaken. Vorige week zei Erdogan nog dat duizenden mensen uit Idlib naar de Turkse grens trekken.

De zeldzame kritiek van Erdogan aan het adres van Rusland komt na de verovering van de strategisch belangrijke stad Maarat al-Numan in Idlib door de Syrische regeringstroepen.

Bron: Belga