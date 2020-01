Coronavirus – Berings over aflasten WK indoor: “Heel zuur voor wie WK nodig heeft met oog op Spelen”

Hordeloopster Eline Berings is ontgoocheld over de beslissing van de internationale atletiekfederatie (World Athletics) om het WK indoor, voorzien in maart in het Chinese Nanjing, een jaar uit te stellen. De afgelasting komt er wegens het coronavirus. “Dit is heel zuur voor wie het WK nodig heeft met oog op de Spelen”, klinkt het. Berings opende haar seizoen afgelopen weekend met verve en snelde naar 8.07 op de 60 meter horden. Ze was zo meteen geplaatst voor het WK indoor, maar krijgt nu een opdoffer te verwerken. “Ik spreek niet alleen voor mezelf”, zegt de Gentse. “Voor wie het WK nodig heeft met oog op de Spelen, is dit heel zuur.” In Nanjing vielen een hoop punten te verdienen voor de olympische ranking. Berings kan die punten goed gebruiken, want afgelopen zomer sprokkelde ze nauwelijks punten door blessureleed.

Dat het haar laatste jaar is, maakt het voor Berings extra pijnlijk. “Ik heb zo hard gewerkt en voelde dat mijn beste tijden eraan zaten te komen, dit is een streep door de rekening. Mijn laatste indoorseizoen valt in het water, want er is geen referentiewedstrijd meer. Ook naar sponsors toe is het niet erg interessant als je nog geen zicht hebt op olympische kwalificatie.”

bron: Belga