Nicole Kidman: “Ik vind het net leuk om ouder te worden”

De Australische actrice Nicole Kidman heeft in een interview meegegeven dat ze vroeger een heel onzeker meisje was. Moeder worden én verouderen heeft haar veel gelukkiger gemaakt.

Vanaf deze week is Nicole Kidman te zien in ‘Bombshell’, een film die het verhaal vertelt van enkele werkneemsters van Fox News. Zij beschuldigen oprichter Roger Ailes van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kidman speelt een van de journalistes, Gretchen Carlson.

Onzeker meisje

De 52-jarige actrice gaf in een interview toe dat ze zich vroeger veel te gemakkelijk liet doen, maar sinds ze haar huidige echtgenoot Keith Urban in 2005 leerde kennen, is ze veel zelfverzekerder. “Ik was heel lang een onzeker meisje dat zich makkelijk liet overtroeven. Ook in relaties. Voor ik mijn huidige echtgenoot Keith ontmoette, ben ik nooit echt gelukkig geweest. Dat weet ik nu, omdat ik het nu wél ben. Bij Keith voel ik me veilig, op mijn gemak. Bij hem kan ik gewoon mezelf zijn”, lezen we in TV Familie.

Moederschap

Ook het moederschap maakte van haar een sterkere vrouw. “De dag dat je een kind op de wereld zet, word je als vrouw een ander mens, dan word je veel zelfverzekerder. De Nicole van vandaag heeft medelijden met het jonge, misschien wel knappere meisje dat ik vroeger was. Zij moest zich vrij voelen en zorgeloos genieten van het leven. Maar als ik foto’s van twintig jaar geleden zie, dan begin ik bijna te huilen. Want wat een bang en onzeker musje was ik toch”, klinkt het.

Gelukkig ouder worden

De actrice uit onder meer ‘Moulin Rouge!’ en ‘Australia’ is op haar 52-jarige leeftijd veel gelukkiger dan in haar jonge jaren. “Nu ik ouder ben, voel ik me veel relaxter. Ik trek me bijvoorbeeld niets meer aan van wat anderen over mij denken. En da’s een zalig gevoel! Veel vrouwen vinden ouder worden verschrikkelijk, maar ik ben er juist blij om. Vandaag ben ik eindelijk de vrouw die ik jarenlang hoopte te zijn”, besluit ze.