“Ze was overtuigd dat euthanasie de oplossing was voor haar.” Dat verklaarde een vriend van Tine Nys, met wie ze de laatste dag van haar leven vijf uur doorbracht, deze morgen voor het Gentse hof van assisen. “Zij heeft me alleszins zelf overtuigd waarom ze dat deed, hoe belangrijk dat was, waarom ze dat zelf wilde.” Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moeten zich verantwoorden voor vergiftiging.

De getuige werd opgeroepen op vraag van de derde en eerste beschuldigde. “Ik weet niet meer hoe ik ze exact leren kennen heb, maar het was in het uitgaansleven in Sint-Niklaas. Ik denk dat ik ze vijf jaar gekend heb. (..) Ze vertelde wel over haar problemen. Ik merkte dat dat zwaar woog”, verklaarde de man.

“Ze zei (na haar laatste relatiebreuk, nvdr.) ‘ik ga euthanasie plegen’. Ik stond versteld dat dat zou kunnen, maar het bleek wettelijk mogelijk tot mijn verrassing. (..) Ik denk dat het voor haar nog te lang duurde”, stelde de vriend. “Wij hebben de laatste dag van haar leven afgesproken. Ze is van 12 tot 17 uur bij mij gebleven. Het was een heel mooie dag, met lachen en zeveren.”

“Als ik erop terugkijk die middag, was dat als elke andere dag dat je met haar afsprak. Het afscheid was heel kort en bondig. Een kus en dag, en ze was weg. (..) Ik zei ook die dag ‘als je je zou bedenken, dat is helemaal niet erg’. ‘Nee’, zei ze. (..) Die avond heb ik nog bedank-sms’jes ontvangen. Een paar dagen later hoorde ik dat ze overleden was.”

bron: Belga