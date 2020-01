Syrisch leger neemt strategische plaats in

De Syrische strijdkrachten zijn de strategische stad Maarat al-Numan, in het noordwesten van het land, binnengetrokken. Dit meldden onder anderen waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De plaats ligt aan de hoofdweg tussen de twee grootste steden in Syrië, Damascus en Aleppo. Maarat al-Numan ligt in de provincie Idlib, het laatste bolwerk van jihadisten en groepjes rebellen die onder meer door Turkije gesteund worden. Turkije heeft dinsdag gedreigd hard tegen het Syrische leger op te treden als dat Turkse waarnemersposten in die regio aanvalt.

bron: Belga