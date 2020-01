Midden-Oostenplan Trump – VN houden vast aan grenzen uit 1967, EU wil onderhandelde en levensvatbare oplossing

De Verenigde Naties houden zich aan de VN-resoluties en de bilaterale akkoorden over de oprichting van twee staten, Israël en Palestina, “die zij aan zij in vrede en veiligheid leven in de grenzen erkend op basis van de lijnen bepaald in 1967”. Dat verklaarde de VN-woordvoerder Stéphane Dujarric. De Europese Unie heeft dinsdag herhaald sterk geëngageerd te zijn voor “een onderhandelde en levensvatbare tweestatenoplossing”. De woordvoerder reageerde zo op het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. “De Verenigde Naties blijven geëngageerd om de Palestijnen en de Israëliërs te helpen het conflict op te lossen op basis van VN-resoluties, het internationaal recht en bilaterale akkoorden.”

Josep Borrell, Europees hoog vertegenwoordiger van buitenlands beleid, zei dat de EU de voorstellen zal bestuderen. Een oplossing moet volgens hem rekening houden met de “legitieme verlangens van zowel de Palestijnen als de Israëliërs, met respect voor alle relevante VN-resoluties en internationaal overeengekomen parameters.”

De EU zegt nog bereid te zijn te werken aan een hervatting van betekenisvolle onderhandelingen, om alle kwesties op te lossen en vrede te bewerkstelligen. De tweestatenoplossing is volgens de EU de enige realistische manier om het conflict te beëindigen, klinkt het nog.

bron: Belga