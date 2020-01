Midden-Oostenplan Trump – Israël kan meteen nederzettingen op Westelijke Jordaanoever annexeren

“Israël moet helemaal niet wachten” om de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Jeruzalem, David Friedman, dinsdag verduidelijkt na een vraag van een journalist. Iets eerder op de dag stelde de Amerikaanse president Donald Trump, in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, het plan voor dat vrede moet brengen in het Midden-Oosten. De journalist wilde van Friedman weten of de annexatie dadelijk kan gebeuren, of pas na vier jaar onderhandelingen. Trumps plan is een voorstel voor een oplossing, waarover Israël nu zal moeten onderhandelen met de Palestijnen.

Bron: Belga