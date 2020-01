Coens en Bouchez opvallend lang bij de koning voor eindverslag

De audiëntie van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) bij de koning vanmiddag duurt opvallend lang. Coens en Bouchez zijn sinds 15.30 uur bij de koning om het finale verslag uit te brengen van hun werkzaamheden. Rond 19.20 uur was er nog altijd geen teken dat de audiëntie was afgelopen. Coens en Bouchez zullen de koning nochtans geen vooruitgang kunnen voorleggen. De jongste weken zochten ze naar toenadering tussen PS en N-VA, maar dat is niet gelukt. Gisteren zei PS-voorzitter Paul Magnette nog eens dat een regering met PS en N-VA niet mogelijk is.

bron: Belga