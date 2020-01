Moeder waarschuwt: “kus geen pasgeboren baby’s”

Een moeder heeft op Facebook gewaarschuwd voor de gevaren van het kussen van pasgeboren baby’s. Haar vierjarig zoontje liep als jonge baby het herpesvirus op en heeft nu levenslang last van pijnlijke uitbraken aan zijn oor. Opgepast: de beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

De Britse Laura Redfern deelde op Facebook een foto van het oor van haar vierjarig zoontje, die het herpes simplex virus (HSV) opliep toen iemand met een koortslip hem als pasgeboren baby kuste. Het herpesvirus blijft levenslang in het lichaam en kan altijd uitbreken. Een uitbraak vindt meestal plaats rond de mond in de vorm van koortsblaasjes, maar kan ook op andere verscheidene andere lichaamsdelen verschijnen.

Hevige pijn

Hoewel de beelden (onderaan het artikel) al weerzinwekkend genoeg zijn, laat Laura in de krant Hull Live weten dat het nog erger kan. Zo bracht haar zoon eens vier dagen in het ziekenhuis door, waar hij aan een infuus lag. Een uitbraak, die gepaard gaat met hevige pijn, komt meestal voor wanneer de jongen moe of uitgeput is. Zijn oor “verdubbelt” dan in grootte, wordt warm, krijgt blaren en begint te bloeden. De aandoening kan ook leiden tot bloedvergiftiging, wat ervoor zorgt dat het kind ter voorzorg veel tijd in het ziekenhuis zal moeten doorbrengen. Voorlopig maakt de jongen zo’n drie tot vier keer per jaar een uitbraak mee, maar de ziekte lijkt te verergeren doorheen de tijd.