VS roepen Irak op ambassade te beschermen na raketaanval

De Verenigde Staten hebben zondag Irak opgeroepen om de diplomatieke faciliteiten van de VS in Bagdad te beschermen nadat die eerder zondag werd aangevallen door raketten. Bij de aanval raakte minstens één persoon gewond. “We roepen de regering van Irak op haar verplichtingen na te komen om onze diplomatieke faciliteiten te beschermen”, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De drie raketten zouden op en rond de Amerikaanse ambassade zijn neergekomen. Eén projectiel sloeg rond etenstijd in op een cafetaria, twee andere raketten kwamen in de buurt terecht.

De voorbije maanden werden regelmatig raketten afgevuurd in de richting van de sterk beveiligde groene zone in Bagdad, maar het is de eerste keer dat de Amerikaanse ambassade rechtstreeks geraakt wordt.

