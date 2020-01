Referee Department geeft Beerschot gelijk: doelpunt van Virton moest afgekeurd worden

Volgens het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had de winnende treffer van Virton in de 75e minuut tegen Beerschot afgelopen weekend in 1B nooit goedgekeurd mogen worden. “De voorafgaande vrije trap werd genomen zonder toestemming”, klinkt het in de wekelijkse evaluatie van de scheidsrechters. Het meest besproken doelpunt van de 23e speeldag in 1B was ongetwijfeld de 1-0 van Ribeiro Costa in Virton-Beerschot. In de 75e minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. De Braziliaanse winger profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren. Het verdict was hard: Beerschot moet de leidersplaats aan Virton laten.

Het Referee Department geeft in zijn analyse van de speeldag Beerschot gelijk. “De scheidsrechter had de vrije trap niet mogen laten doorgaan, omdat hij de verdedigers afleidde met het plaatsen van de spelers op de gewenste afstand. In principe had de scheidsrechter de aanvallers moeten vragen om op het fluitsignaal te wachten vooraleer de vrije trap te nemen. De speler die de vrije trap had genomen zonder toestemming, moet bestraft worden met een gele kaart”, klinkt het. “Het Professional Refereeing Department verwacht dat de scheidsrechter het spel zo snel mogelijk stopt zodra de vrije trap zonder toestemming wordt genomen.”

Beerschot is niet van plan klacht neer te leggen tegen scheidsrechter Denil, maar riep in een fel statement wel op om “respect voor het voetbal in 1B” en “meer ervaren refs in 1B”.

bron: Belga