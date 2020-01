Rafael Nadal gaat voorbij Kyrgios naar kwartfinale

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open in Melbourne. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de Rod Laver Arena lokale held Nick Kyrgios (ATP 26) in vier sets. Na 3 uur en 38 minuten had Nadal de 6-3, 3-6, 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4) overwinning beet tegen de flamboyante Kyrgios, die opwarmde in een shirt van de verongelukte NBA-vedette Kobe Bryant.

Het is al de twaalfde keer dat de 33-jarige Nadal de kwartfinales van de Australian Open haalt. Hij won het toernooi in 2009 en was er verliezend finalist in 2012, 2014, 2017 en 2019 (tegen Novak Djokovic).

De Spanjaard speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5). Die wipte de Fransman Gaël Monfils (ATP 10) met 6-2, 6-4 en 6-4. Nadal en Thiem troffen elkaar de voorbije twee jaar in de finale van Roland Garros. Telkens trok de Spaanse gravelkoning aan het langste eind.

De 24-jarige Kyrgios stond voor de zevende keer op de hoofdtabel van het grandslamtoernooi in eigen land. Zijn beste uitslag is een kwartfinale in 2015. Vorig jaar ging hij er meteen uit tegen Milos Raonic.

bron: Belga