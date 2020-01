Neergestort vliegtuig behoort toe aan Amerikaans leger, zeggen taliban

Het vliegtuig dat maandag is neergestort in de provincie Ghazni, in het oosten van Afghanistan, behoort toe aan het Amerikaanse leger. Dat stellen de radicaal-islamitische taliban, die het gebied controleren. Volgens Zabiullah Mudjahid, woordvoerder van de opstandelingen, zijn alle bemanningsleden om het leven gekomen. De Amerikaanse troepen in de hoofdstad Kaboel geven voorlopig geen commentaar.

Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie heeft laten optekenen dat het toestel niet toebehoorde aan het Afghaanse leger.

Bron: Belga