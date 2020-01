Jupiler Pro League – Racing Genk huurt Anderlecht-doelman Thomas Didillon tot het einde van het seizoen

Racing Genk neemt doelman Thomas Didillon tot het einde van het seizoen op huurbasis over van RSC Anderlecht. Dat maakte de landskampioen maandag bekend. De Limburgse club heeft ook een aankoopoptie op de 24-jarige Fransman. Anderlecht nam Didillon over van zijn jeugdclub Metz. In juni 2018 tekende hij een contract voor vijf jaar. Vorig seizoen had hij een vaste stek onder de lat bij paars-wit en ook dit seizoen startte hij als eerste keeper, tot Anderlecht Hendrik Van Crombrugge ging halen bij Eupen.

.

bron: Belga