Elise Mertens met Aryna Sabalenka naar kwartfinales dubbelspel op Australian Open

Elise Mertens heeft zich vandaag met Aryna Sabalenka voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op de Australian Open. In de derde ronde won het Belgisch-Wit-Russische paar in 1 uur en 52 minuten met 5-7, 6-3 en 6-2 van de Russische Veronika Kudermetova en de Amerikaanse Alison Riske. In de kwartfinales nemen Mertens en Sabalenka het op tegen de Taiwanese zussen Chan Hao-Ching en Latisha Chan, de zevende reekshoofden, of tegen de Japanse Miaka Doi en de Roemeense Monica Niculescu.

De 24-jarige Mertens en de 21-jarige Sabalenka, nummers 6 en 5 op de WTA-dubbelranking, vormen het derde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne. Vorig jaar wonnen ze samen het US Open.

Bron: Belga