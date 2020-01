Coronavirus – Aantal doden stijgt naar tachtig

In China zijn nu al tachtig mensen overleden als gevolg van het coronavirus. In de provincie Hubei werden 24 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, zo blijkt maandag uit een nieuwe balans van de plaatselijke autoriteiten. Het aantal besmettingen is met 769 nieuwe meldingen gestegen naar 2.744. De meeste doden zijn gevallen in de stad Wuhan, waar het longvirus uitbrak. Zeker 461 patiënten verkeren in kritieke toestand.

De stad Wuhan is afgesloten om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Landen zoals de Verenigde Staten en Frankrijk hebben staatsburgers uit de stad gehaald met speciale vluchten. Ook andere steden in China hebben strenge maatregelen genomen om het virus te stoppen.

Door het Chinees Nieuwjaar dat afgelopen week werd gevierd reizen veel mensen door het land, waardoor het virus op veel plekken terecht kan komen. Naast China zijn ook besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, VS en Thailand.

