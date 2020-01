Nederlandse zangeres in tranen na interview: “Ik wilde het zo goed doen!”

View this post on Instagram

ze huilt maar ze huilt. dat is soms ook de realiteit en belangrijk om te uiten, ipv alleen maar de lach foto’s hier op insta. hier had ik bijvoorbeeld net Dua Lipa mogen interviewen, mijn grote idool. ik ging erheen met een voorgevoel dat dit wel eens een van de gaafste dingen kon zijn die ik komende tijd zou doen. ik was zo zenuwachtig en wilde het zo goed doen, dat het eigenlijk uiteindelijk niet zo lukte als ik had gewild. ik reed terug, het gesprek herhaalde zich in m’n hoofd en ik bleef haken op de dingen die niet gingen zoals ik had gewild ipv hoe super duper vet het was dat ik gewoon naast haar zat en een gesprek met haar had gevoerd…! waar ik dus hoopte en had verwacht dat ik weg zou gaan met het gevoel van: aaaah ik heb het gewoon gedaan en ben het gelukkigste meisje van de wereld, werd dat overgenomen door m’n perfectionistische ik en tranen… een soort rupsje nooit genoeg en nooit góed genoeg voor mezelf. soms lijkt alles zo perfect maar dan voel je dat van binnen gewoon niet zo, en dan is het ook oke om je daar aan over te geven. niet alles gaat zoals je het het liefst zou willen. ‘laat het los’. emoties zijn mooi, als je lacht, maar ook als je huilt.