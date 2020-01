DNA-test neemt alle twijfel weg: Koning Albert II is de vader van Delphine Boël

Koning Albert II is wel degelijk de biologische vader van Delphine Boël. Dat heeft een DNA-test aangetoond en werd meegedeeld door zijn advocaat.

Na een jarenlange procedure is eindelijk de waarheid aan het licht gekomen. Niet Jacques Boël, maar onze vorige koning is de biologische vader van Delphine Boël. De 51-jarige kunstenares trok in 2013 naar de familierechtbank om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en later het vaderschap van Albert II te laten erkennen.

Voor eens en altijd duidelijk

In mei liet Albert een DNA-staal afnemen in het Brusselse Erasmusziekenhuis. Dat is voor eens en altijd duidelijk. “Zijne Majesteit Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van de DNA-test waaraan Hij op vraag van het hof van beroep van Brussel Zijn medewerking heeft verleend. De wetenschappelijke conclusies tonen aan dat Hij de biologische vader van mevrouw Delphine Boël is”, schrijft Alain Berenboom, de advocaat van de voormalige koning, in een persbericht.

Einde aan pijnlijke procedure

Albert deelde ook mee dat hij niet langer juridisch zal betwisten dat hij de wettelijke vader is van Delphine. “Zelfs al bestaan er argumenten en juridische bezwaren om te rechtvaardigen dat een wettelijk vaderschap niet noodzakelijk biologisch vaderschap betekent, en dat de gebruikte procedure Hem discutabel lijkt, heeft koning Albert beslist om die argumenten niet te gebruiken, en met eer en waardigheid een einde te maken aan deze pijnlijke procedure”, klinkt het.

“Niet zijn enige buitenechtelijke kind”

Onlangs beweerde royaltywatcher Thierry Debels dat Delphine Boël overigens niet het enige buitenechtelijke kind van koning Albert II is. “Hij had affaires met tientallen vrouwen. Ik heb bewijs gevonden dat Delphine niet het enige – al dan niet vermeende – buitenechtelijke kind van Albert is”, klonk het onder meer.