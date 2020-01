Yvan De Boitselier is Prins Carnaval 2020

Yvan De Boitselier is in de nacht van zaterdag op zondag verkozen tot prins carnaval 2020. Hij haalde het van Werner Kinoo. De Boitselier is de derde generatie van de familie De Boitselier die de scepter mee naar huis mocht nemen. Aalst Carnaval stond zaterdag voor een historische verkiezingsavond: Werner Kinoo kon voor de derde keer Prins Carnaval worden en Yvan De Boiselier kon de derde generatie van de familie De Boitselier worden die de titel in de wacht kon slepen.

Na een lange verkiezingsavond bleek iets na middernacht Yvan De Boitselier de sterkste te zijn in elke categorie: zowel bij de proef, de juryquotering en de sms-voting trok hij aan het langste eind.

Werner Kinoo hield er op uiterst sportieve wijze aan om Prins Yvan te feliciteren met zijn overwinning: “Ik weet hoe het voelt om je vader te mogen opvolgen als Prins Carnaval. Het is een unieke beleving die je meer dan dik hebt verdiend.” Kinoo mocht De Boitselier ook het prinsenlint aanreiken.

Boitselier wordt, na grootvader en drievoudig Prins (Keizer) Fransky en vader en tweevoudig Prins Jean-Paul, Prins Carnaval van de stad. Na twee eerdere pogingen om de scepter in handen te krijgen, is de derde keer de goede keer. De ontlading – en het ongeloof – was groot bij de kersverse Prins Carnaval. Woorden schoten dan ook even tekort: “Bedankt, bedankt, bedankt! Ik beloof jullie om mijn uiterste best te doen.”

bron: Belga