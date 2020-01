Vlaamse kampioenschappen indooratletiek – Eline Berings begint sterk aan allerlaatste seizoen: “Probeer er niet bij stil te staan”

Eline Berings heeft haar allerlaatste seizoen op de atletiekpiste uitstekend ingezet. Ze plaatste zich zondag tijdens de Vlaamse kampioenschappen indooratletiek in Gent meteen voor het WK in het Chinese Nanjing door 8.07 te klokken op de 60 meter horden. “Ik voel dat er nog meer in zit en wil nog veel sneller. Er is nog marge”, klinkt het. Eline Berings zou Eline Berings niet zijn als ze na een sterke prestatie niet meteeen zou denken aan harder en sneller. “Mijn timing zat nog niet helemaal juist en ik miste tegenstand, maar het is altijd leuk om goed te beginnen. Je kan je goed voelen op training, maar je weet nooit waar je exact staat.”

De komende weken hoopt Berings om startrecht te krijgen in wedstrijden die haar veel punten kunnen bezorgen voor de olympische ranking. “Het is frustrerend voor mij. De grote wedstrijden, die veel punten opleveren, laten mij voorlopig niet toe omdat ik afgelopen zomer niet goed was. Hopelijk verandert die 8.07 van vandaag daar iets aan.”

Een wedstrijd die veel punten oplevert waar de Gentse al zeker mag starten, is het WK in Nanjing van 13 tot 15 maart. Wat zijn haar ambities daar? “Het is niet alleen in functie van de Spelen, ik wil dat WK heel goed doen en mik op mijn beste niveau ooit. Maar een goed WK is natuurlijk enorm interessant voor mijn ranking.”

Berings neemt na dit seizoen afscheid van de topatletiek. Ze is dus aan haar laatste optredens bezig in de Gentse Topsporthal, die ze zo vaak deed ontploffen met straffe prestaties en records. “Ik probeer daar niet te veel bij stil te staan, dat zou mij een raar gevoel geven. Maar af en toe denk je wel van kleine dingen: oh ja, het is de laatste keer dat ik het doe.”

bron: Belga