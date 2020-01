Sanne Cant tankt vertrouwen

Sanne Cant eindigde vandaag voor het eerst dit seizoen op het podium van een wereldbekermanche na een derde plaats in Hoogerheide. “Maar ik moet eerlijk zijn. Als Ceylin niet valt, dan sta ik hier niet op het podium. Ik was verre van top vandaag, maar dat had ik ook ingecalculeerd na mijn stage in Spanje.” “Al tijdens de opwarming voelde ik dat ik niet helemaal top was”, zei Cant na afloop. “Je voelt die stage. Ik heb 13 dagen getraind in Spanje. Van storm Gloria hadden we al bij al niet te veel last, ik heb slechts drie dagen binnen moeten trainen. Maar ik heb alles kunnen doen wat ik wilde doen op training. De ploeg was content, ik ben content, de trainer is content.”

En het resultaat in Hoogerheide stemde haar best wel tevreden. “Zonder die val van Ceylin ben ik vierde. Ik doe hier nooit echt mee voor de zege, maar ik reed wel mee vooraan. Die andere meisjes reden sneller, waren beter, maar ik werd niet naar huis gereden. Het liep alvast stukken beter dan de voorbije weken. Ik heb een plan voor het WK, maar ik besef wel dat ik niet de grote favoriete ben na zo’n seizoen. Ik heb die trui drie jaar op rij mogen dragen. Niet veel meisjes, behalve Marianne Vos, kunnen dat zeggen. Ik ga mijn best doen en dan zien we wel waar we eindigen. Vorig jaar was ik ook niet de grote favoriete. Het zou straf zijn als ik opnieuw win, we zullen zien. Ik heb er alleszins de voorbije weken alles aan gedaan om top te zijn op dat WK.”

bron: Belga