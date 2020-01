CSI-W-jumping Amsterdam – Marc Houtzager wint wereldbekerproef, Pieter Clemens wordt derde, Niels Bruynseels vierde

Marc Houtzager heeft net als twee jaar geleden de wereldbekerjumping van Amsterdam gewonnen. Met de 12-jarige merrie Dante vormde de 49-jarige Nederlander de snelste van zeven foutloze combinaties in een barrage met negen. Harrie Smolders werd met Monaco tweede, op ruim twee seconden van zijn landgenoot. Pieter Clemens werd met Quintini derde, Niels Bruynseels met Gancia vierde. De andere Belgen deden het heel wat minder goed. Dominique Hendrickx, met Koriano, en Jos Verlooy, met Jacobien, moesten allebei acht strafpunten noteren en eindigden op de 25e en 27e plaats. Gudrun Patteet (Kashmira) werd met negentien strafpunten 36e, Pieter Devos (Apart) gaf op.

Steve Guerdat, met Tum Play 20e, scoorde geen punten in Amsterdam, maar blijft wel leider in de wereldbekerstand van de West-Europese liga. Na twaalf van veertien proeven heeft de 37-jarige Zwitser zeven punten voor op de Duitser Marcus Ehning, die over Devos naar de tweede plaats wipte. Devos is op tien punten derde. Niels Bruynseels klom naar de dertiende stek op, Wilm Vereir is negentiende, Pieter Clemens, in december ook al derde in A Coruna, staat op de 23e plaats. Jos Verlooy is 26e, Celine Schoonbroost-de Azevedo 30e. De top achttien springt van 15 tot 19 april de finale in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt volgende week in Bordeaux plaats.

De zege bracht Houtzager 52.4000 euro op. Voor Clemens zat er nog 23.820 euro in de prijzenpot, voor Bruynseels 15.880 euro.

bron: Belga