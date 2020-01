Coronavirus – Dodental loopt op naar 54, 300 nieuwe gevallen vastgesteld in China

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus in China is opgelopen van 41 naar 54. Ook zijn er 323 nieuwe gevallen bij gekomen. Het longvirus brak uit in de stad Wuhan, waar de meeste mensen ziek zijn geworden. In totaal zijn nu ongeveer 1.600 mensen besmet.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zaterdag nog dat het virus “sneller om zich heen grijpt” dan eerder werd aangenomen. Volgens de Chinese televisie wordt er alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het virus aan te pakken.

In Wuhan worden noodziekenhuizen gebouwd en er worden honderden extra medische specialisten ingezet in de provincie Hubei, waar Wuhan ligt.

