Amerikaanse minister van Landbouw bezoekt Waalse koeien

De Amerikaanse minister van Landbouw Sonny Perdue heeft zondagnamiddag een rundveehouderij met Belgisch witblauw-koeien bezocht in Awans, in de provincie Luik. “Het is een eer u hier te ontvangen en te zien dat u interesse heeft in Belgisch witblauw. Dat bewijst dat het ras wereldwijd erkend wordt”, zo zeiden de landbouwers Éric en Julien Coheur. Hun koeien wonnen al meerdere prijzen.

De Amerikaanse minister is zelf afkomstig van een boerenfamilie. “Ik ben opgegroeid in een boerderij waar we onder meer tarwe teelden. Ik ben onder de indruk van de installaties op uw boerderij en de manier waarop u uw dieren beheert”, zei Perdue.

De rundveehouders leidden de minister een uur lang rond. Ook federaal minister van Landbouw Denis Ducarme, zijn Waalse ambtgenoot Willy Borsus en de Amerikaanse ambassadeur in België Ronald Gidwitz maakten deel uit van het gezelschap. Op het einde was er tijd om witblauw vlees te proeven.

Perdue is in België omdat hij de komende dagen vertegenwoordigers van de nieuwe Europese Commissie zal ontmoeten.

bron: Belga