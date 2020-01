Op deze leeftijd zijn we het gelukkigst

Gelukkig zijn is iets waar velen naar streven, maar die zoektocht naar geluk kan weleens frustrerend zijn. Je hebt je leven nu eenmaal niet volledig zelf in handen en hoe je je voelt is, hoe je het ook draait of keert, afhankelijk van een eindeloze reeks factoren waar je weinig greep op hebt. Ben je nog jong en lijkt het allemaal wat moeilijk? Geen nood, de jaren brengen raad.

Je zou misschien denken dat je jeugd en je twintiger jaren de gelukkigste tijd van je leven zouden moeten zijn. Je bent nog jong, hebt relatief weinig verantwoordelijkheden en kan je leven voor een groot deel zelf bepalen. Maar op de een of andere manier lijkt gelukkig zijn een moeilijke opgave en blijf je gefrustreerd achter.

Zelfvertrouwen

Volgens een nieuw onderzoek van Samsung is dat niet meer dan normaal. Hoe jonger je bent, hoe minder zelfvertrouwen je meestal hebt en laat dat nu net de sleutel tot geluk zijn. Hoe meer vertrouwen je hebt in jezelf, hoe gelukkiger je bent, aldus de studie. En dat vertrouwen komt met de jaren. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 58 jaar de gelukkigste tijd van ons leven is. Dat lijkt laat, maar als je er even over nadenkt, is het zo gek nog niet. Je hebt inderdaad meer zelfvertrouwen, kan dingen beter van je af zetten en zowel je privé- als werksituatie zijn veelal stabieler dan wanneer je pakweg in de twintig of dertig bent. Wees dus niet getreurd als je voorlopig nog niet helemaal tevreden bent met je leven: dat komt nog wel.