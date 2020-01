Weerbericht: grijs maar droog, vanaf morgenavond nattigheid

Grijs voert dit weekend de boventoon op weergebied, al is een lokale opklaring niet helemaal uitgesloten. Het zou tot morgenavond wel droog moeten blijven, zo meldt het KMI. Vanaf dan wordt de kans op buien groter, met dinsdag een gure dag met mogelijk korrelhagel en een donderslag, en (smeltende) sneeuw in de Ardennen. Deze namiddag is het in vele streken het aanhoudend grijs en nevelig met aanvankelijk nog lokale mistbanken. Over de zuidoostelijke landshelft is er kans op enkele plaatselijke opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 en 6 graden. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot het zuidoosten.

Ook vanavond en -nacht blijft het overwegend droog. Het KMI verwacht nog steeds veel lage wolken en weinig of geen opklaringen. Er hangt nog lokale mist. De minima schommelen tussen 0 en 4 graden.

Morgen blijft het droog met vaak wolken maar tijdelijk ook enkele opklaringen. ’s Ochtends is er kans op mist in de Ardennen. Het wordt zachter met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 8 of hier en daar 9 graden in Laag­- en Midden­-België.

Morgenavond wordt het zwaarbewolkt met over het westen stilaan regen. Zondagnacht trekt de regen verder oostwaarts door het land. Over het westen wordt het op het einde van de nacht opnieuw droger met nog kans op enkele buien. We krijgen maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 7 graden over het westen.

De nieuwe week start gedeeltelijk bewolkt tot soms zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 9 graden elders. Dinsdag zou er plaatselijk kans zijn op intense buien met korrelhagel en een donderslag. In de Ardennen krijgen de buien een winters karakter met sneeuw of smeltende sneeuw. Woensdag zou het eerder droog blijven, maar de dagen nadien zou het weer kunnen regenen.

