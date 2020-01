Tibet enige regio in China waar coronavirus nog niet is opgedoken

In China is nu ook in de provincie Qinghai een geval van besmetting met het coronavirus vastgesteld, zo hebben de staatsmedia vandaag bekendgemaakt. Daardoor wordt het westelijke Tibet de enige regio die nog niet is getroffen door de epidemie. Het coronavirus is intussen opgedoken over vrijwel het hele Chinese grondgebied: van de hoofdstad Peking over autonome regio’s als Sinkiang en Binnen-Mongolië tot de speciale autonome regio’s van Macau en Hongkong. Enkel de afgelegen autonome regio Tibet, in het westen van het uitgestrekte land, lijkt vooralsnog bespaard te blijven.

De verspreiding van het virus wordt versterkt door het feit dat honderden miljoenen mensen rond deze tijd doorheen het land en naar het buitenland reizen om Chinees Nieuwjaar te vieren. Die vakantie wordt beschouwd als de grootste jaarlijkse massamigratie van mensen.

In Hongkong, waar vijf besmettingen zijn bevestigd, kondigden de autoriteiten zaterdag bijkomende noodmaatregelen aan om de verspreiding tegen te gaan. De metropool heeft alle festiviteiten en evenementen rond het Nieuwjaar afgelast en schoolvakanties zijn verlengd tot 17 februari.

Bron: Belga