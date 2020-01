Rob Rensenbrink overleden – “Dribbels van Rensenbrink waren genot voor het oog”

De lange dribbels van Rob Rensenbrink waren een genot voor het oog, memoreerde Jan Mulder zijn voormalige ploeggenoot bij Anderlecht, die op 72-jarige leeftijd is overleden aan een progressieve spierziekte. “Hij was een groot speler. Een echte flankspeler en efficiënt. Hij was een doelpuntenmaker.” “Hij was in België nog beroemder dan in Nederland. Ze vinden hem daar de allerbeste buitenlandse speler ooit. Ik heb anderhalf jaar met hem mogen spelen. Hij is zo groot als Piet Keizer. Alleen Johan Cruijff was beter”, aldus Mulder, die namens de vrouw van Rensenbrink diens overlijden naar buiten bracht.

Op Twitter kwamen al snel geschokte reacties. “RIP Rob Rensenbrink”, tweette sportjournalist Karl Vannieuwkerke. “Gisteravond is de Nederlandse linksbuiten, die in België 2 seizoenen bij Club Brugge (24 goals) en 9 seizoenen bij RSC Anderlecht (143 goals) speelde, overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. De charismatische Rensenbrink is 72 jaar geworden.”

“Rob Rensenbrink overleden. Fantastische voetballer en een bijzonder mens”, meldde de Nederlandse presentator Jack van Gelder. “Rob Rensenbrink was een magistrale linksbuiten en een sympathieke man”, aldus Tom Egbers, sportpresentator bij de NOS.

De Nederlandse sportjournalist Frits Barend treurde om het overlijden van een “geniale voetballer, net als Cruijff geboren in 1947. Hij was een magistrale linksbuiten, de ster van Anderlecht, en had in 1978 Nederland bijna wereldkampioen gemaakt. Bescheiden, prachtig, innemend mens.”

bron: Belga