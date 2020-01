Proximus League – Virton wint topper tegen Beerschot, Westerlo en Roeselare delen de punten

Virton heeft op de negende speeldag van de tweede ronde in de Proximus League thuis Beerschot verslagen met 1-0. Virton springt zo over Beerschot naar de eerste plaats. Westerlo en Roeselare speelden 1-1 gelijk. Het enige doelpunt van de wedstrijd Virton-Beerschot viel diep in de tweede helft. Rebeiro Costa (76.) scoorde in de herneming na een snel genomen vrije trap.

Roeselare kwam tegen Westerlo op voorsprong dankzij een doelpunt van Andzouana (74.). Niet veel later maakte Dewaele (75.) gelijk.

Virton komt met 15 punten op kop in de tweede ronde. Beerschot (13 ptn) is vierde achter Lommel (13 ptn) en Westerlo (14 ptn). Roeselare is zesde met 11 punten, dat zijn er evenveel als nummer vijf OH Leuven. Lommel speelt zondag nog tegen Union, zevende met 10 punten. Lokeren is de hekkensluiter met zes punten.

bron: Belga