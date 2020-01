N-VA wil af van “overbescherming” spoorpersoneel

N-VA wil af van de vaste benoemingen bij het spoor. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag. “De vaste benoeming zorgt voor overbescherming”, concludeert N-VA-kamerlid Tomas Roggeman. Wie een vaste benoeming op zak heeft, kan moeilijk ontslagen worden. Zelfs niet als die persoon ernstige fouten op zijn kerfstok heeft. In vijf jaar tijd begingen werknemers van de NMBS en Infrabel 623 keer grove fouten die de basis konden zijn voor ontslag. De meest voorkomende waren drankmisbruik op de werkvloer (176 gevallen), wangedrag zoals geweld gebruiken (98 gevallen) en onwettige afwezigheden (94 gevallen).

Slechts 31 mensen werden in die periode effectief ontslagen, blijkt uit cijfers die Roggeman opvroeg bij bevoegd federaal minister François Bellot.

“De meerderheid van het personeel bij de NMBS en Infrabel voert zijn werk naar eer en geweten uit, maar de rotte appels moeten eruit”, aldus Roggeman. Hij pleit voor een uitdoofscenario. “Behoud de benoeming van het bestaande personeel, maar werf in de toekomst contractuelen aan”.

Met zijn voorstel schopt de N-VA’er wel tegen de schenen van de spoorbonden, die al in een sociaal conflict verwikkeld zijn met de directie.

bron: Belga