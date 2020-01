La Liga – Setién lijdt bij Valencia eerste nederlaag als Barcelona-coach

De nieuwe Barcelona-coach Quique Setién heeft zaterdag zijn eerste nederlaag geleden bij Valencia (2-0) op de 21e speeldag in La Liga. In zijn derde match aan het roer bij de Catalaanse club zag Setién hoe Jordi Alba in de 48e minuut zijn eigen doelman verschalkte. Maxi Gomez (77.) legde de eindstand vast. Diezelfde Gomez miste in het begin van de wedstrijd een penalty, die gekeerd werd door Marc-André ter Stegen.

Barça, dat voor de vierde keer dit seizoen verloor, is eerste in de stand met 43 punten. Maar zondag kan Real Madrid drie punten uitlopen mits een zege bij Real Valladolid. Valencia staat op de vijfde plaats met 34 punten.

bron: Belga