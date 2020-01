In de Victor De Langhestraat in het Antwerpse district Deurne is zaterdag een granaat ontploft die tegen een garagepoort terecht was gekomen. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Bij het incident zouden geen gewonden gevallen zijn. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur. Volgens de Antwerpse politie lijkt de schade wel mee te vallen. Het labo, de brandweer en de ontmijningsdienst DOVO zijn ter plaatse voor onderzoek.

bron: Belga